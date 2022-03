USA afholder kæmpe militærøvelse

Den største fælles militærøvelse nogensinde med deltagelse af amerikanske og filippinske soldater begynder i Filippinerne i dag.

Det skriver flere medier - heriblandt Al Jazeera.

5100 amerikanske soldater og 3800 filippinske soldater deltager i den 12 dage lange øvelse, som har sit afsæt fra Filippinernes største ø, Luzon.

Den årlige fælles øvelse med navnet Balikatan 2022 har været udskudt flere gange.

Coronaepidemien har blandt andet stået i vejen for gennemførelsen, men også den Kina-venlige filippinske præsident, Rodrigo Duterte, har tidligere været en forstyrrelse i forhold til gennemførelsen.

Øvelsen kommer på et tidspunkt, hvor USA er kraftigt involveret i Natos engagement i krigen i Ukraine, men det skal ikke nødvendigvis tolkes som om, at øvelsen er lagt på dette tidspunkt af strategiske grunde.

- Det er en øvelse, som har været planlagt lang tid i forvejen, og det er ikke en øvelse, man forbereder med kort varsel, siger Peter Viggo Jakobsen, professor og lektor ved Forsvarsakademiet til Ekstra Bladet.

Kina-forbindelsen

Balikatan betyder direkte oversat Skulder-ved-skulder, og øvelsen bliver ifølge den amerikanske generalmajor Jay Bargeron et udtryk for 'venskab og tillid' mellem de to lande.

For Filippinerne kan det være en god idé at gennemføre en øvelse med amerikanerne, selvom deres vigtigste handelspartner er Kina.

- Kinas ændrede adfærd skræmmer flere af landende i regionen, så Filippinerne har måske erkendt, at det er vigtigt at finde en balance mellem venskabet med USA og Kina, siger Peter Viggo Jakobsen

Øvelsen kommer til at fokusere på sikkerhed og operationer til vands, til lands og i luften, men også på terrorbekæmpelse, humanitær bistand og katastrofehjælp.