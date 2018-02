USA dræber 100 prosyriske styrker under afværgelse af angreb

Flere end 100 krigere støttet af den syriske præsident, Bashar al-Assad, er natten til onsdag blevet dræbt af den USA-ledede koalition i Syrien.

Det skete ifølge en unavngiven amerikansk embedsmand, da koalitionen i samarbejde med lokale styrker afværgede det, der tilsyneladende var et stort, koordineret angreb.

Det fandt sted fra sent onsdag aften til tidligt torsdag morgen.

Ifølge embedsmanden, der udtaler sig på betingelse af anonymitet, var der tale om så mange som 500 angrebsmænd, der støtter det syriske regime.

Angrebsmændene kom kørende i kampvogne og affyrede flere raketter og mortérgranater.

Ingen amerikanske soldater blev dræbt eller såret.

Et af målene for angrebet var angiveligt Syriens Demokratiske Styrkers (SDF) hovedkvarter i provinsen Deir al-Zor.

En kriger fra den moderate syriske oprørsbevægelse, som samarbejder med den amerikansk-ledede koalition, blev såret. Det oplyser den amerikanske tjenestemand.

- Vi mistænker, at styrker, der støtter det syriske regime, ville forsøge at tilbageerobre terræn, som SDF havde befriet fra Daesh i september 2017, siger embedsmanden. Han bruger en anden forkortelse for Islamisk Stat.

Embedsmanden tilføjer, at styrkerne "sandsynligvis forsøgte at erobre oliefelter i Khusham, som har været en enorm indtægtskilde for Daesh fra 2014 til 2017".

Den USA-ledede koalition havde orienteret russiske embedsmænd om SDF-styrkernes tilstedeværelse i området længe før det forpurrede angreb. Det oplyser den amerikanske embedsmand.

- Embedsmænd fra koalitionen var i regelmæssig kontakt med russiske kolleger før, under og efter det fjendtlige angreb, siger embedsmanden.

Den syriske regeringshær er støttet af Iran og Rusland.