USA-efterretning: Ukraine får det svært

Amerikanske efterretningsfolk vurderer, at Ukraines modoffensiv vil slå fejl i flere nøgleområder, og det kan lede til, at der peges fingre ad hinanden

Ukraines modoffensiv vil slå fejl.

Sådan lyder den benhårde vurdering fra flere amerikanske efterretningsmyndigheder, fortæller anonyme kilder med kendskab til en klassificeret rapport til Washington Post.

Vurderingen kommer på baggrund af, at det ikke formodes, at ukrainerne vil have held med at bryde igennem det russiske forsvar til den sydøstlige by Melitopol.

Melitopol er netop kritisk at nå frem til, da byen anses for at være indgangen til Krim-halvøen, og hvis man skal afskære russernes adgang til halvøen, skal man have kontrol over byen.

Det amerikanske myndigheder har nægtet at udtalte sig i sagen.

Stærkt russisk forsvar

Amerikanerne tror ikke, at ukrainerne vil nå til Melitopol i den nuværende modoffensiv på grund af russernes dygtighed, når det kommer til at forsvare besatte området med et hav af minefelter og skyttegrave.

De ukrainske styrker, der forsøger at indtage Melitopol fra byen Robotyne, der ligger mere end 75 kilometer væk, vil forblive flere kilometer udenfor Melitopol, lyder vurderingen.

Ifølge den hemmelige rapport kan det lede til, at Kyiv og Vesten peger fingre ad hinanden i spørgsmålet om, hvorfor en modoffensiv, Vesten har spyttet flere milliarder kroner i, ikke lykkedes.

Måneders modoffensiv

Ukraine lancerede sin modoffensiv i starten af juni i et forsøg på at genskabe succesen i Kharkiv-regionen fra sidste efterår.

På trods af at være stærk ekviperet med tyske Leopard 2-kampvogne, amerikanske pansrede kampkøretøjer og minerydningskøretøjer led Ukraine store tab i den første uge af modoffensiven.

Ukraine har siden sendt flere reserve-styrker til fronten, men det er stadig ikke lykkedes at bryde igennem Ruslands hovedforsvarslinje.