USA i enorm Ukraine-regnefejl

Det er ikke kun i Danmark, at statens revisorer en gang imellem skyder over eller under målet, når det kommer til de offentlige finanser.

Tirsdag fortæller en talsperson for det amerikanske militær, at man på grund af en regnskabsfejl er kommet til markant at overdrive værdien af den våbenhjælp, landet har sendt til Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I alt nedjusterer militæret det samlede beløb med 6,2 milliarder dollar - omkring 42 milliarder kroner.

Reuters skrev allerede i maj om regnskabsfejlen, men dengang lød beløbet på kun omkring halvdelen - tre milliarder dollar.

Regnskabsfejlen skyldes, at man er kommet til at tildele amerikanske våben en højere værdi, end de egentlig havde.

Beløbet fordeler sig ifølge Reuters på 3,6 milliarder dollar for 2023 og 2,6 milliarder dollar for sidste år.

Ifølge talspersonen påvirker regnskabsfejlen ikke rent praktisk mængden af hjælp, som USA har bidraget til Ukraine.

Ifølge mediet ABC News sagde USA tidligere i juni, at man har sendt militærstøtte til Ukraine for i alt 40 milliarder dollar. Beløbet er nu tilsyneladende tættere på 34 milliarder dollar.

Også i Danmark bliver de offentlige beløb justeret fra tid til anden. Det skete blandt andet, da det danske finansministerium i maj måtte opjustere råderummet med 16 milliarder kroner i forbindelse med et eftersyn af de offentlige finanser.

Det finanspolitiske råderum er et mål for, hvor mange penge politikerne kan afsætte til nye initiativer - eller til at sænke skatterne. Det er med andre ord penge, der kan bruges, uden at der skal findes ny finansiering.

Eftersynet skete i forbindelse med den årlige afrapportering til EU-Kommissionen, i det som kaldes konvergensprogrammet.