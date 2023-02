USA: Kina overvejer at sælge våben til Rusland

USA beskylder Kina for at overveje at sælge våben til Rusland til brug i krigen i Ukraine.

Det fremgår af et interview med USA's udenrigsminister, Antony Blinken, på amerikansk tv søndag.

- Den bekymring, vi har nu, er baseret på oplysninger om, at de overvejer at yde dødbringende støtte, siger han til CBS-programmet 'Face The Nation'.

På spørgsmålet om, hvad det begreb dækker over, svarer Blinken:

- Alt fra ammunition til selve våbnene.

- Vi har gjort det meget klart for dem, at det vil skabe seriøse problemer for os og i vores relation, lyder det videre fra Blinken.

Han kom med lignende udtalelser i en række interview i forbindelse med den store årlige sikkerhedskonference i München, der sluttede søndag.

En ledende republikansk senator, Lindsey Graham, deltog ligeledes på konferencen i München.

Han understregede, at Kina begår en alvorlig fejl, hvis landet leverer våben til Rusland.

Det ville være 'dummere end tagpap', sagde Graham.

- Det ville være som at købe en billet til Titanic, efter at man har set filmen, lød det fra den amerikanske senator.

I løbet af konferencen mødtes Antony Blinken med Kinas højst placerede diplomat på udenrigsområdet, Wang Yi.

Også her gjorde han det klart, at 'hvis Kina leverer materiel støtte til Rusland eller hjælp til systematisk at omgå sanktioner', vil det få konsekvenser. Det meddeler en embedsmand i USA's udenrigsministerium.

Fra flere sider har der lydt bekymringer om, at Kina kan være ved at udbygge og forstærke forholdet til Rusland på trods af krigen i Ukraine.

Men Wang Yi forsikrede over for Blinken, at Kina spiller en konstruktiv rolle og vil støtte dialog og mulige fredsforhandlinger.

I forvejen er forholdet mellem USA og Kina anspændt, efter at USA tidligere på måneden skød en genstand ned, som ifølge amerikanerne var en stor kinesisk spionballon.