USA klar til at sende beslaglagte oligarkmidler til Ukraine

USA har for første gang givet grønt lys til, at beslaglagte midler fra en russisk oligark kan anvendes til at støtte Ukraine.

Det oplyser den amerikanske justitsminister, Merrick Garland, fredag lokal tid.

- I dag meddeler jeg, at jeg har godkendt den første overførsel nogensinde af beslaglagte russiske midler til brug i Ukraine, siger Garland ifølge CNN.

Midlerne tilhørte oligarken Konstantin Malofejev, som er anklaget for at have omgået sanktioner i april.

Pengene overgår nu til udenrigsministeriet i USA 'til at støtte Ukraines folk', siger Garland ifølge CNN.

Udmeldingen kom på et møde mellem Garland og den ukrainske statsanklager, Andrij Kostin, i Washington D.C.

Kostin er glad for tiltaget, som ifølge ham vil betyde, at konfiskerede midler for omkring 37 millioner kroner vil gå til at 'genopbygge Ukraine'.

Annonce:

- Begejstret over at se ny lovgivning, der har som mål at beslaglægge russiske oligarkers ulovlige midler, skriver han på Twitter sammen med at billede af sig selv og Garland.

- Alle ukrainere har på den ene eller anden måde lidt under denne krig. Det er vores forpligtelse at sikre, at det ukrainske folk får kompensation for den voldsomme skade, der er sket, siger han.

Malofejev regnes for at være en vigtig kilde til finansiering af prorussiske separatister i det østlige Ukraine.

I april sortlistede det amerikanske finansministerium omkring 40 individer og selskaber, som Malofejev stod i spidsen for - og som ifølge USA blev brugt til at omgå sanktioner.

Ordet oligark er i en russisk sammenhæng i stigende grad blevet synonym med stort set alle russiske milliardærer.

Ordet beskriver dog også en bestemt type stenrige forretningsmænd, der i 1990'erne tjente deres penge på billige opkøb efter Sovjetunionens kollaps.

--------- SPLIT ELEMENT ---------