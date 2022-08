USA kræver Tyrkiet nedtrapper handel med Rusland

Det tyrkiske erhvervslivs hovedorganisation bekræfter onsdag, at den har modtaget et brev fra det amerikanske handelsministerium i Washington. Her truer USA med sanktioner, hvis tyrkerne fortætter deres samarbejde med russiske myndigheder og virksomheder.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og hans russiske modpart, Vladimir Putin, enedes for nylig om at optrappe det økonomiske samarbejde. Det skete, da de tidligere i denne måned mødtes i den russiske by Sotji.

Officielle data viser, at værdien af Tyrkiets eksport til Rusland blev øget med næsten 50 procent mellem maj og juli i forhold til samme periode sidste år.

Tyrkiets import af russisk olie er også skudt i vejret. Erdogans regering har etableret et tilsvarende samarbejde med sanktionerede russiske banker, hedder det.

Tyrkiet er ligesom USA medlem af Nato. USA og EU har indført hårde sanktioner mod Rusland, efter at landet indledte en krig mod Ukraine i februar.

Trods de nuværende regionale og globale udfordringer, så bekræfter lederne deres fælles vilje til yderligere at udvikle relationerne mellem Rusland og Tyrkiet. Det fremgik af en erklæring fra mødet i Sotji.

Erdogan har tidligere argumenteret for, at Tyrkiet ikke kan tilslutte sig Vestens sanktioner mod Rusland. Det skyldes, at hans land er stærkt afhængig af at importere russisk olie og naturgas.

- Vores økonomi er sådan, at hvis vi støtter sanktioner mod Rusland, så vil det ramme Tyrkiet mest, sagde Erdogans politiske rådgiver, Ibrahim Kalin, for nylig.

- Vi har en klar linje. Det har Vesten accepteret nu, tilføjede han.