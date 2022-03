USA lukker luftrummet for russiske fly

I sin første State of the Union-tale fortalte Joe Biden, at han lukker amerikansk luftrum for russiske fly

Præsident Joe Biden annoncerer natten til onsdag i sin første State of the Union-tale, at USA lukker sit luftrum for russiske fly som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

- I dag meddeler jeg, at vi slutter os til vores allierede og lukker det amerikanske luftrum for alle russiske flyvninger, sagde Biden i talen natten til onsdag dansk tid.

- Det gør vi for at isolere dem (russerne, red.) yderligere og for at presse dem endnu mere økonomisk, tilføjer han.

Transportministeriet i USA oplyser, at forbuddet vil være trådt i kraft inden udgangen af onsdag.

Dermed følger landet efter EU og Canada.

Natten til onsdag holdt Joe Biden sin første State of the Union-tale. Foto: Win McNamee/Ritzau Scanpix

Beslaglægger oligarkers yachter, luksuslejligheder og private fly

Bidens retorik over for Rusland og Putin var hård, og han lovede, at hårde sanktioner vil "underminiere" Ruslands økonomi og svække landets militær.

- Putins angreb var uprovokeret, og han troede, at Vesten og Nato ikke ville reagere, men han tog fejl. Vi er klar, og vi står sammen, lød det fra Biden.

Biden sagde desuden, at Vesten vil beslaglægge russiske oligarkers yachter, luksuslejligheder og private fly som straf.

En russisk diktator

Det var til et stående bifald i Kongressen, at Biden udtrykte sammenhold med det ukrainske folk i kampen mod Rusland.

- Rejs jer venligst, hvis I vil vise, at USA står sammen med det ukrainske folk, lød opfordringen fra Biden.

Flere af de tilstedeværende bar desuden små ukrainske flag. Blandt andre Ukraines ambassadør i USA, Oksana Markarova, som til anledningen havde fået plads ved siden af den amerikanske førstedame, Jill Biden.

I talen omtalte Joe Biden desuden den russiske præsident, Vladimir Putin, som en "diktator".

- En russisk diktator, som invaderer et fremmed land, har omkostninger over hele verden, sagde han.

- Men frihed vil altid sejre over tyranni.

Den amerikanske præsident hyldede samtidig det ukrainske folks mod.

- Putin blev mødt af en mur, han ikke kunne trænge igennem. Han blev mødt af det ukrainske folk og deres frygtløshed og mod.

Ifølge Joe Biden holder "den frie verden Putin ansvarlig" for hans handlinger i Ukraine.

- Putin er nu mere isoleret fra resten af verden, end han nogensinde har været før, konkluderede den amerikanske præsident.