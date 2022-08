USA melder om droneangreb mod al-Qaeda i Kabul

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA har i weekenden udført et 'vellykket' droneangreb mod et 'vigtigt al-Qaeda-mål' i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det oplyser amerikanske embedskilder ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Der er foreløbig ingen officielle oplysninger om, hvem angrebet var rettet mod eller eventuelle omkomne.

Men en kilde i den amerikanske administration oplyser til Reuters, at målet for angrebet var lederen af al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Han menes at være blevet dræbt i aktionen, oplyser kilden.

En talsmand for Taliban-bevægelsen, der sidder på magten i Afghanistan, bekræfter over for Reuters, at en bolig i Kabul søndag var udsat for et angreb fra en drone.

USA's præsident, Joe Biden, vil natten til tirsdag dansk tid udtale sig om det, som Det Hvide Hus kalder en 'succesfuld' antiterroroperation'.

En kilde oplyser til Reuters, at ingen civile mistede livet i aktionen.

Biden ventes at udtale sig om angrebet klokken 01.30 dansk tid.