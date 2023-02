USA melder ud om objekter

Foreløbige undersøgelser viser, at der ikke endnu er grund til at tro, at tre uidentificerede luftobjekter skudt ned af amerikanske fly er kinesiske spionballoner.

Amerikanske myndigheder har 'indtil videre ikke set nogen indikation eller noget, der peger specifikt på forestillingen om, at disse tre objekter var del af Kinas spionballonprogram, eller at de var involveret i en indsats for at indsamle efterretninger', siger John Kirby, der er talsmand for USA's nationale sikkerhedsråd, til journalister tirsdag.

Siden en stor hvid ballon fra Kina blev set svæve over et hemmeligt område i Montana, hvor der er lagret atomvåben, har der været diplomatiske spændinger mellem regeringerne i Beijing og Washington.

Det fik blandt andet den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, til at aflyse et længe ventet besøg i Kina.

Ballonen blev skudt ned 4. februar.

- Ballonerne kan vise sig bare at være kommercielle eller forskningsrelaterede. Det er nok den førende forklaring, siger John Kirby.

Det Hvide Hus: - Ingen tegn på rumvæsener

Kina har sagt, at landet ikke bruger spionballoner. Den nedskudte ballon i Montana var ifølge Kina til undersøgelser af vejret. En anden fundet i Sydamerika påstås at være del af et pilottræningsprojekt.

Kirby understreger dog, at Kina driver et 'velfinansieret og velovervejet program' med højtflyvende balloner, der er svære at spore, til at spionere på USA og andre lande.

Det vides dog ikke endnu, om de nedskudte objekter er del af kinesisk spionage, før vragene analyseres.

Mandag påstod kinesiske myndigheder, at amerikanerne havde sendt spionballoner over de asiatiske grænser. Det har USA siden afvist.

Ifølge Det Hvide Hus og Pentagon er det en udfordring at komme til bunds i, hvad de tre flyvende objekter, der blev skudt ned fredag, lørdag og søndag i sidste uge, egentlig er.

John Kirby siger, at dårligt vejr og geografiske forhold har vanskeliggjort eftersøgningen af alle tre objekter.

Han siger, at der kan gå noget tid, før de alle tre er fundet.

