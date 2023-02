USA mistænker Kina for at spionere med enorm luftballon

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, sporer, hvad der mistænkes for at være en kinesisk spionluftballon, der har fløjet over USA.

Det siger amerikanske embedsmænd torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Intentionen med den her luftballon er helt klart overvågning, siger en amerikansk embedsmand, der udtaler sig anonymt.

I det amerikanske medie ABC News beskrives luftballonen som 'enorm' og på størrelse med tre busser.

Den anonyme embedsmand siger ifølge Reuters, at den amerikanske regering har sporet luftballonen, siden den kom ind i amerikansk luftrum for et par dage siden.

Embedsfolk har afvist at fortælle, hvor højt ballonen har fløjet. De siger dog, at det var højere end civil lufttrafik, men ikke det ydre rum.

Topfolk i det amerikanske militær overvejede, om luftballonen skulle skydes ned over delstaten Montana, men besluttede at lade være på grund af en sikkerhedsrisiko.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at USA's præsident, Joe Biden, er blevet briefet om en 'højtflyvende luftballon til overvågning' over USA.

Præsidenten spurgte, hvilke muligheder der var for at håndtere luftballonen.

Lloyd Austin, der er forsvarsminister i USA, havde derefter nogle diskussioner med topfolk i det amerikanske militær. Mens diskussionerne pågik, fløj et kampfly til luftballonen for at undersøge den.

De blev enige om ikke at skyde luftballonen ned.

En højtstående embedsmand i det amerikanske forsvarsministerium siger til ABC News, at denne luftballon ikke er den første.

- Tilfælde af den slags aktivitet er blevet observeret i gennem de seneste flere år - også inden denne administration (præsident Bidens, red.).

Pentagon mener ikke, at luftballonen udgør en alvorlig efterretningstrussel.

- Vi vurderer, at luftballonen har en begrænset værdi fra et informationsindsamlingsperspektiv, siger en anonym embedsmand ifølge AFP.

Amerikanske embedsfolk har ifølge Reuters kontaktet kinesiske embedsfolk i forhold til sagen.

- Vi har fortalt dem, hvor alvorligt vi tager dette problem, siger en amerikansk embedsmand.

Luftballonen har fløjet over det nordvestlige USA, hvor der ligger flere følsomme militærbaser, og hvor der er strategiske missilsiloer under jorden.

Senere torsdag lokal tid oplyser det canadiske forsvarsministerium, at det har registreret en 'højtflyvende overvågningsluftballon', som det overvåger, skriver Reuters.

Ministeriet uddyber ikke, hvorvidt der er tale om den samme ballon, som var over USA, eller om man mistænker Kina for at stå bag.