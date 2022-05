USA nægter det hjalp Ukraine med at sænke russisk krigsskib

USA's forsvarsministerium benægter rapporter om, at det hjalp Ukraine med at sænke det russiske krigsskib 'Moskva' i sidste måned.

En begivenhed, der var et tilbageslag for den russiske invasion i Ukraine.

Unavngivne amerikanske embedsmænd citeres ellers for at sige, at USA hjalp med efterretninger til at lokalisere krigsskibet. Det blev kort efter ramt af to ukrainske raketter. Det skriver blandt andet Washington Post.

- Vi forsynede ikke Ukraine med specifikke målinformationer på 'Moskva', siger Pentagons talsmand, John Kirby, ifølge AFP.

Videre fortæller han, at USA 'ikke havde noget forhåndskendskab' om Ukraines plan om at sænke det russiske skib. Det blev ramt 13. april.

- Vi var ikke involverede i den ukrainske beslutning om at angribe skibet eller den operation, de gennemførte, siger han.

Kirby fastholder, at Ukraine selv har evnen til at spore og ramme russiske flådefartøjer.

Flere amerikanske medier skriver, at USA hjalp med at identificere og ramme 'Moskva'. Skibet havde 510 besætningsmedlemmer om bord. De fortæller også, at USA har kunnet fortælle om, hvor russiske generaler befinder sig på slagmarken.

Ukraine har især haft held til at ramme en række af Ruslands kommandostillinger. Angiveligt skal et af disse angreb være sat ind ved frontlinjen i Donbas i det østlige Ukraine. Det var, mens den russiske topgeneral, Valerij Gerasimov, i sidste uge besøgte området.

To højtplacerede embedsmænd i USA siger ifølge New York Times, at Ukraine allerede havde koordinaterne på det russiske krigsskib, og at USA kun gav dem oplysninger, som bekræftede deres egne observationer.

Men andre embedsfolk siger, at de amerikanske efterretninger var afgørende for, at Ukraine kunne sænke 'Moskva'.