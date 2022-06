USA opruster sit militær i Europa som svar på russisk trussel

USA øger sin militære tilstedeværelse i Europa til vands, til lands og i luften.

Det meddeler præsident Joe Biden onsdag under Nato-topmødet i Madrid.

Oprustningen sker på baggrund af 'trusler fra Rusland' efter landets invasion af Ukraine, siger Biden.

Han uddyber, at USA vil hæve antallet af amerikanske krigsskibe i Spanien fra fire til seks og sende yderligere to F-35-kampfly til Storbritannien.

Derudover vil det amerikanske militær genåbne et hovedkvarter i Polen, der første gang blev oprettet under Første Verdenskrig, permanent og sende flere soldater til Rumænien.

Desuden skal der sendes yderlige luftforsvar til Tyskland og Italien.

- Sammen med vores allierede vil vi sikre os, at Nato er klar til at møde truslerne på tværs af alle områder.

- I en tid, hvor Putin (den russiske præsident, red.) har knust freden i Europa, vil USA og vores allierede optrappe, siger Biden.

Han forklarer, at det er vigtigt med en oprustning for at understrege, at Nato er vigtigere, end alliancen nogensinde har været.

Biden fremhæver også, at processen om at acceptere Finland og Sverige som nye Nato-lande er i gang.

- Det var netop det, han (Putin, red.) for alt i verden ikke ville have, men det er præcis det, der skal til for at garantere Europas sikkerhed, siger den amerikanske præsident.

USA har øget antallet af soldater i Europa med omkring 20.000 til 100.000 soldater siden Ruslands invasion af Ukraine.