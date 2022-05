USA optrapper økonomisk og militært samarbejde i Asien

Præsident Joe Biden: - USA vil være parat til at bruge magt for at forsvare Taiwan mod en kinesisk invasion

13 lande er med fra start i et nyoprettet handelsnetværk i Asiens stillehavsregion, hvor USA fremover vil arbejde tættere sammen med dets partnere for at dæmme op for Kinas dominans.

Blandt medlemslandene er Indien og Japan.

Det siger USA's præsident, Joe Biden, mandag i Tokyo.

Det nye handelssamarbejde er blevet lanceret forud for et topmøde i Tokyo mellem de politiske ledere fra USA, Indien, Australien og Japan.

Det såkaldte Quad-topmøde mellem de fire lande er et led i en strategisk dialog om sikkerhed, som blev indledt i 2007 på baggrund af kinesernes tiltagende økonomiske og militære magt i Asien.

USA's præsident fortæller mandag, at USA vil være parat til at bruge magt for at forsvare Taiwan mod en kinesisk invasion.

Biden advarer kineserne om, at 'de flirter med fare' i deres politik over for Taiwan.

- Vi har indgået en aftale om en 'ét Kina-politik'. Ideen om, at Taiwan kan indtages med magt, er simpelthen ikke passende, siger Biden.

Politikken om 'ét Kina' er en hjørnesten i de amerikansk-kinesiske relationer. Den indebærer, at USA - og også EU - anerkender og har formelle relationer med Kina frem for regeringen på den demokratiske ø Taiwan.

Det kinesiske styre opfatter Taiwan som en udbryderprovins, der en dag skal genforenes med moderlandet.

Den amerikanske leder, der søndag ankom til den japanske hovedstad fra Sydkorea under en rundrejse i regionen, signalerer optrappet amerikansk tilstedeværelse i det såkaldte Indo-Pacific-område.

Indo-Pacific er et område er en stadig mere central dynamisk region i international økonomi og omfatter blandt andre Japan, Sydkorea, Australien, Indien, Indonesien, Malaysia, Vietnam og Taiwan.

Amerikanerne har blandt andet udbygget en flådealliance med Australien, Indien og Japan. Det længe ventede økonomiske samarbejde i det nye IPEF-program skal binde lande i regionen tættere sammen med fælles standarder, infrastruktur og ren energi.

Det Indiske Ocean har overhalet Atlanterhavet som verdens mest besejlede hav, og regionen er centrum for konkurrencen mellem USA og Kina - mest direkte i Taiwanstrædet og i Det Sydkinesiske Hav.