USA rammer militante mål flere steder i Irak og Syrien

USA's militær har udført en række "forsvarsangreb" i Irak og Syrien mod den militante gruppe Kataib Hizbollah, der støttes af Iran.

Det oplyser forsvaret i en udtalelse søndag.

Det amerikanske forsvarsministerium meddeler, at det har ramt tre mål i Irak og to i Syrien, der tilhører Kataib Hizbollah.

USA meddelte fredag, at det undersøger, om gruppen har noget at gøre med et luftangreb, der fredag dræbte en amerikansk mand i Irak.

- Som et svar på gentagne angreb fra Kataib Hizbollah på baser i Irak, der huser styrker fra koalitionen, har amerikanske styrker gennemført målrettede forsvarsangreb, siger talsmand fra forsvarsministeriet Jonathan Hoffman.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har de amerikanske angreb ramt våbenlagre og kontrolcentre, der tilhører den militante bevægelse.

Gruppen skal have brugt centrene til at planlægge angreb.

Jonathan Hoffman oplyser, at USA's angreb vil begrænse den militante gruppes fremtidige evne til at ramme amerikanere og deres allierede.

Tidligere i december gav den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, iranskstøttede styrker skylden for en række angreb mod baser i Irak.

Han advarede Iran om, at angreb fra landet eller dets sammensvorne ville føre til et "beslutsomt modsvar fra USA".

Ved fredagens angreb, hvor en amerikansk statsborger blev dræbt, blev yderligere fire amerikanere desuden såret. Derudover blev to medlemmer af de irakiske sikkerhedsstyrker såret.

Spændinger mellem USA og Iran er taget til, siden USA trak sig fra en stor atomaftale med landet sidste år og i stedet indførte sanktioner.

I Irak er der i øjeblikket store demonstrationer rettet mod landets regering.

Der er tale om de største protester, siden en invasion ledet af USA i 2003 fik væltet den magtfulde leder Saddam Hussein.