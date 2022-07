USA: Resultatet af Putins aggression

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, siger, at Ruslands blokade af ukrainsk korneksport kan have bidraget til at skabe den dybe krise, som har rystet Sri Lanka i de seneste dage.

- Vi ser resultatet af den russiske aggression i Ukraine overalt. Det kan have bidraget til situationen i Sri Lanka, og vi er bekymrede for de implikationer, det kan have forskellige steder i verden, sagde Blinken, da han søndag besøgte den thailandske hovedstad, Bangkok.

Den amerikanske udenrigsminister gentog et krav til Rusland om at lade omkring 20 millioner ton korn komme ud af Ukraine.

Han sagde, at udviklingen i Ukraine også har haft indvirkninger på udviklingen i Thailand. Her er priserne på kunstgødning blevet 'skyhøje' på grund af russernes blokade i Ukraine.

- Det har stor betydning - navnlig i et dynamisk landbrugsland som Thailand, hvor mangel på kunstgødning betyder mindre høstudbytte og dermed stigende priser, sage Blinken.

Store demonstrationer har rystet Sri Lanka i den seneste tid. Uroen kom til en foreløbig kulmination lørdag. Da trængte hundredvis af demonstranter ind i præsidentpaladset i hovedstaden, Colombo.

Præsident Gotabaya Rajapaksa og premierminister Rinal Wickremesinghe har sagt, at de vil gå ind på kravene fra demonstranterne og gå af.

Sri Lankas økonomiske krise er den værste siden østaten opnåede uafhængighed i 1948.

Ledere af demonstranterne siger søndag, at de vil opretholde en besættelse af præsidentens og premierministerens boliger, indtil de er overbeviste om, at de to reelt er trådt tilbage.

Rajapaksa har nævnt datoen 13. juli som den dag, hvor han går af. Premierministeren har sagt, at han vil træde tilbage for at give plads for en samlingsregering bestående af alle partier.

Sri Lankas værste økonomiske krise i årtier har medført, at det stærkt forgældede land ikke er i stand til at importere tilstrækkelig med benzin, medicin og andre fornødenheder.

Inflationen i Sri Lanka nåede op på 54,6 procent i juni. Den ventes at ramme 70 procent i de kommende måneder.

Krisen kommer, efter at covid-19 svækkede den turistafhængige østats økonomi betydeligt. Samtidig er pengeoverførsler fra srilankanske arbejdere i udlandet faldet drastisk.

Iagttagere frygter, at politisk uro kan forværre krisen, så forhandlinger med Den Internationale Valutafond bryder sammen.

/ritzau/Reuters