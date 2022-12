USA: Rusland og Iran har et fuldt militært partnerskab

USA siger, at Iran i dag er Ruslands vigtigste våbenleverandør, og at russerne blandt andet forsøger at få hundredvis af ballistiske missiler fra iranerne.

Til gengæld har Iran fået løfter om omfattende støtte fra Moskva - både teknisk og militær bistand.

- Der er tale om et fuldt forsvarsmæssigt partnerskab, siger USA's FN-ambassadør, Barbara Woodward.

Iran beskyldes af Vesten for at forsyne Rusland med et stort antal droner. Dette afvises i Teheran.

USA har tidligere fordømt det iransk-russiske sikkerhedssamarbejde. Nu siger amerikanerne, at dette er udvidet og også omfatter helikoptere og kampfly ud over droner.

- Rusland forsøger at udvikle et videre samarbejde med Iran, så de to lande kan komme til at udvikle våben sammen og træne og uddanne soldater sammen, siger John Kirby, talsmanden for Det Hvide Hus, i spørgsmål om national sikkerhed.

- Rusland har tilbudt Iran militær og teknisk støtte i et omfang, som aldrig tidligere er set, og vi har rapporter om, at de forbereder en fælles produktion af dræbende droner i Rusland, tilføjer han.

Moskvas FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, siger, at Ruslands militærindustrielle kompleks arbejder udmærket selv og ikke har brug for andre landes støtte.

Den britiske udenrigsminister, James Cleverly, kritiserede fredag også 'elendige og lyssky' aftaler om droner mellem Rusland og Iran.

- Det øger risikoen for en destabilisering i Mellemøsten og truer den internationale sikkerhed, sagde Cleverly og understregede, at Storbritannien vil fortsætte med at udstille denne 'desperate alliance' og holde begge lande ansvarlige'.

Kirby siger, at en ny amerikansk hjælpepakke er på vej til Ukraine, så det kan udvikle landets luftforsvar og imødegå de drone-trusler, som ukrainerne står over for.

