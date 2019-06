USA sender 1000 soldater til Mellemøsten

Amerikanske soldater sendes til regionen på et tidspunkt, hvor der er stærke spændinger mellem USA og Iran

USA's forsvarsminister, Patrick Shanahan, har mandag godkendt udsendelsen af yderligere 1000 amerikanske soldater til Mellemøsten efter angrebene på olietankere i Omanbugten i sidste uge.

Det skriver Associated Press.

Amerikanerne har i forvejen tusindvis af soldater i Mellemøsten. Blandt andet på en større flådebase i Bahrain og på en luftbase og et operationscenter i Qatar.

Der er desuden omkring 5200 amerikanske soldater i Irak og omkring 2000 i Syrien.

Fjerner mine

Pentagon har samtidig offentliggjort nye billeder, der viser skaderne på de olietankere, der blev udsat for angreb. USA hævder, at angrebet kom fra Iran eller dets allierede. Det har Iran nægtet.

Et af billederne viser ifølge amerikanerne, hvordan medlemmer af Irans revolutionsgarde fjerner en ueksploderet mine fra den japanske tanker Kokuka Courageous.

En anden mine beskadigede imidlertid den japanske olietanker. Foto: U.S. Navy/Handout via REUTERS

Trump har tidligere fremsat skarpe udtalelser om Iran, hvilket har øget bekymringen for, at USA og Iran er på kollisionskurs.

'Hvis Iran starter med at kæmpe, så vil det være den officielle afslutning på Iran. Prøv aldrig at true USA', lød det i et tweet fra den amerikanske præsident.

Trumps linje over for Iran støttes af blandt andre Israel og Saudi-Arabien.