USA sender flere soldater til Afghanistan

Lørdag bekræftede Joe Biden, at USA ville sende 5000 ekstra soldater til Afghanistan for at hjælpe med evakueringen. Det har vist sig ikke at være nok, og USA sender derfor yderligere 1000 soldater afsted.

Det sker på trods af, at Taliban tidligere erklærede sig selv som sejrherrer, efter de havde indtaget præsidentpaladset i Kabul.

En talsmand fra Taliban har fortalt, at sejren - hvor samtlige store byer i Afghanistan faldt på én uge - var overraskende hurtig. Han fortæller dog, at den rigtige test begynder nu, hvor de skal møde forventningerne fra befolkningen. Det skriver Al Jazeera.