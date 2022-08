USA sender ny våbenhjælp til Ukraine for en milliard dollar

USA sender våben og andet militært isenkram for yderligere en milliard dollar til Ukraine.

Det oplyser en talsmand for USA's forsvarsministerium, Pentagon, mandag.

Den seneste hjælp - der svarer til 7,3 milliarder danske kroner - omfatter en stor mængde ammunition til de missilsystemer, USA tidligere har leveret.

Det gælder også flere missiler til det avancerede missilsystem af typen Himars, som ukrainske styrker har stor succes med at bruge mod russiske styrker.

Ukraine får også jord-til-luft missiler, så landet kan forsvare sig mod russiske militærfly og missiler.

- Det er alt sammen vigtige kapaciteter for at hjælpe ukrainerne med at slå den russiske offensiv tilbage i øst samt adressere udviklingen i syd og andre steder, siger USA's viceforsvarsminister Colin Kahl ifølge AFP.

Siden juni har USA forsynet Ukraine med flere Himars-missilsystemer. Og ifølge eksperter kan det få afgørende betydning i kampene.

Himars-missiler gør det muligt for ukrainske styrker at ramme russiske mål, der ligger bag frontlinjen.

Med den seneste hjælp har USA foreløbig leveret våben og andet militært udsyr til Ukraine for omkring 8,8 milliarder dollar. Det svarer til 64 milliarder kroner.

Ukraine vil også få op mod 50 pansrede biler til sygetransport fra USA.

På Twitter takker Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, USA og præsident Joe Biden for 'endnu en sikkerhedshjælpepakke uden sidestykke'.

- Hver en dollar af den hjælp er et skridt i retning af at bekæmpe aggressoren, skriver han.

Ud over den militære hjælp sender USA yderligere 4,5 milliarder dollar - svarende til knap 33 milliarder dollar - i hjælp til Ukraines regering.

Pengene, der går gennem Verdensbanken, skal hjælpe Ukraine med at holde samfundet i gang. Blandt andet er der økonomisk hjælp til de fattigste, de internt fordrevne og til børn med handicap.