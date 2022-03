USA sender soldater og kampfly til Østeuropa

Mens Ruslands krig mod Ukraine fortsætter, sender USA's væbnede styrker flere kampfly, transportfly og soldater til Østeuropa.

Det oplyser John Kirby, der er talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, tirsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Blandt andet bliver en enhed på omkring 200 marinesoldater fra USA flyttet til Litauen efter en øvelse i Norge, oplyser Kirby.

Også ti F/A-18 Hornet-jagerfly og 'nogle få' C-130 Hercules-transportfly bliver sendt til Østeuropa fra USA.

Ifølge John Kirby er det fortsat uvist præcist hvor, de skal udstationeres, men de vil blive flyttet inden længe.

Kirby oplyser videre, at USA ikke har et mål om at opnå et specifikt antal soldater på Natos østlige flanke. Derimod er det vigtigt for USA at have 'de rette kapaciteter' til rådighed i området.

Dette er et spørgsmål, der konstant drøftes med USA's allierede, oplyser Kirby.

På et pressemøde tidligere tirsdag om Danmarks bidrag til Ukraine fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen er klar til at sende 800 soldater til Baltikum, hvis Nato beder om det.

- Den hjælp, som det ukrainske folk og præsident Zelenskyj har behov for, vil vi imødekomme, så godt som vi overhovedet kan, sagde Mette Frederiksen.

For at den danske kampbataljon kan sendes afsted, kræver det Folketingets samtykke. Der vil derfor blive fremsat et beslutningsforslag i Folketingssalen torsdag.

Et bredt flertal bakkede dog allerede tirsdag op om beslutningen på et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Danmark er allerede til stede i Baltikum, hvor flere end 200 soldater er en del af Natos fremskudte tilstedeværelse i Estland.

Desuden er der danske F-16-fly i Litauen, og der er danske udsendte på Natos divisionshovedkvarter i Adazi i Letland.

Det er regeringens forventning, at der vil komme en formel anmodning fra Nato, om at Danmark bidrager med mere.