USA står foreløbig alene med anklage om nyt gasangreb i Syrien

USA's mistanke om, at syriske regeringsstyrker har udført endnu et angreb med kemiske våben mod oprørere i Idlib-provinsen i søndags, er indtil videre ikke bekræftet af andre kilder.

- Vi har intet bevis for dette angreb siger Rami Abdulrahman, som leder overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Heller ikke regimemodstandere i gruppen De Hvide Hjelme har oplysninger som helt eller delvist kan bekræfte påstandene om et nyt gasangreb søndag. Gruppen har tidligere anklaget regeringsstyrkerne for at have anvendt giftgas mod oprørskontrollerede områder.

Det påståede gasangreb skal have været et led i Assad-regimets offensiv i og omkring provinsen Idlib. Anklager kommer blandt andet fra Hayat Tahrir al-Sham, en væbnet islamistgruppe, som tidligere var knyttet til al-Qaeda.

USA's udenrigsministerium støttede tirsdag påstandene med flere forbehold.

- Desværre ser vi tegn på, at Assads regime (Syriens præsident, red.) måske har genoptaget brugen af kemiske våben, deriblandt angiveligt et klorinangreb i det nordvestlige Syrien om morgenen 19. maj, hed det i en udtalelse fra Morgan Ortagus, talskvinde for ministeriet.

I erklæringen bliver Bashar al-Assad advaret om konsekvenserne, hvis mistanken om kemisk krigsførelse bliver bekræftet.

- Vi indsamler fortsat informationer om denne hændelse, men vi gentager vores advarsel om, at såfremt Assad-regimet anvender kemiske våben, vil USA og vores allierede reagere omgående med et passende modsvar, sagde Morgan Ortagus.

Kemisk krigsførelse har været forbudt siden 1925, men regimet i Syrien har ifølge flere uafhængige rapporter forbrudt sig mod forbuddet adskillige gange.

Op mod 1400 voksne og børn blev dræbt, da to oprørskontrollerede forstæder til hovedstaden Damaskus i august 2013 blev angrebet med kemiske våben.

Det skete til trods for, at USA's daværende præsident, Barack Obama, havde advaret Assad om, at det amerikanske militær ville træde ind i borgerkrigen i Syrien i tilfælde af kemisk krigsførelse.

Obama undlod i sidste ende at indsætte amerikanske landtropper. Assad accepterede få uger efter angrebet et russisk forslag om, at Syrien skulle opgive sine kemiske våben.

Siden har der været flere meldinger om angreb med giftgasser.