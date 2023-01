USA stempler Wagner-gruppen som kriminel organisation

Tyskland kan ifølge landets nye forsvarsminister ikke oplyse, hvornår der kommer afklaring om at sende kampvogne til Ukraine, hvor de ellers er yderst velkomne. - Med Leopards og Challengers (kampvogne, red.), når vi begynder at storme, vil vi være ustoppelige, siger ukrainsk soldat. Få overblikket her.

USA stempler den russiske Wagner-gruppe som en 'transnational kriminel organisation'.

Det private russiske militære firma står bag 'udbredte grusomheder og brud på menneskerettighederne', siger John Kirby, som er talsmand for Det Hvide Hus i spørgsmål om national sikkerhed.

At Wagner-gruppen er erklæret en international kriminel organisation sætter den i samme gruppe som Italiens mafia og lignende organiserede kriminelle grupper i Rusland og Japan.

Det betyder, at Wagner-gruppens mulige værdier i USA bliver indefrosset.

Det vil endvidere være forbudt for amerikanske statsborgere at give eller sælge penge, varer eller ydelser til gruppen.

I næste uge vil USA fremlægge nye sanktioner mod Wagner, tilføjer Kirby ifølge Reuters.

Det Hvide Hus' talsmand i sikkerhedsspørgsmål John Kirby fremlagde fredag fotos, der ifølge USA dokumenterer, at der bliver transporteret våben fra Nordkorea til Rusland. Kirby siger, at Wagner-gruppen hjælper Nordkorea med at forsyne Rusland med våben, som bruges i krigen i Ukraine. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

I forvejen har USA indført sanktioner mod Wagner-gruppen og dens bagmand, Jevgenij Prigozjin.

En højtstående embedsmand i Det Hvide Hus siger, at de kommende sanktioner også vil ramme det 'støttenetværk', som Wagner-gruppen har på flere kontinenter.

- De tiltag anerkender den trussel på tværs af kontinenter, som Wagner udgør, siger den unavngivne embedsmand.

Den russiske milits er berygtet for sin brutalitet. Den har i de senere år deltaget i krigen i Syrien og i en række konflikter i Afrika.

Ifølge iagttagere opererer gruppen stort set uafhængigt af Ruslands militær i Ukraine.

Jevgenij Prigozjin har tidligere kritiseret den russiske forsvarsledelses strategi i krigen. Og det har skabt spændinger internt i Rusland. Også fordi, Wagner - set med russiske øjne - oplever fremgang i Ukraine.

- Wagner er ved at blive et rivaliserende magtcenter for det russiske militær og russiske ministerier, siger Kirby.

Alligevel ser det ud til, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, i stigende grad gør brug af Wagner-gruppen, lyder det videre fra Kirby.

Putin og Prigozjin omtales som nære venner.

USA vurderer, at den berygtede russiske gruppe har omkring 50.000 mand i Ukraine.

Op mod 80 procent af dem er straffefanger, som er blevet hentet i Ruslands fængsler, siger John Kirby.

En video, der dukkede op på nettet sidste år, viser Jevgenij Prigozjin rekruttere indsatte i et fængsel ved at love dem, at de vil blive sat på fri fod, hvis de gør tjeneste i Wagner-gruppen i et halvt år.