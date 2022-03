USA strammer sanktioner for 99 russiske fly

Det amerikanske handelsministerium har udstedt et flyforbud for 99 fly, der for nylig har været på flyvninger til Rusland. Flyene menes at have brudt amerikanske eksportregler.

Blandt de berørte fly er en Gulfstream G650, der tilhører milliardæren Roman Abramovich. Han har siden 2003 ejet den engelske fodboldklub Chelsea.

På listen er der opført 99 Boeing-fly, som drives af russiske selskaber. Det gælder blandt andet Aeroflot, AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air og Aviastar-TU.

Listen vil måske blive udvidet til at omfatte visse internationale flyvninger.

Ministeriet advarer selskaber med interesser i luftfartsselskaber og luftfartsindustrien mod at sælge brændstof til russiske fly. De bliver samtidig advaret mod at bistå med reparationer, vedligeholdelse, reservedele og service. Det vil kunne blive straffet med store bøder og længere fængselsstraffe.

Abramovich var blandt syv oligarker, som tidligere denne måned blev ramt af sanktioner fra den britiske regering som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.

Den 55-årige Abramovich bliver beskyldt for at have tætte bånd til Vladimir Putin, Ruslands præsident. Dette afviser Abramovich selv.

USA, Canada og deres europæiske allierede har allerede forbudt russiske fly at flyve i deres luftrum. Det har tvunget russiske selskaber til at opgive at drive de fleste af deres internationale ruter.

- Vi har offentliggjort lisen over flyene, fordi vi vil gøre verden opmærksom på aktiviteter i russiske og hviderussiske selskaber og hos oligarker. Vi ønsker ikke at se dem flyve ustraffet rundt i verden i modstrid med vores lovgivning, siger den amerikanske handelsminister, Gina Raimondo, i en erklæring

USA og EU har indført hårde økonomiske sanktioner mod en række russiske industrier og velhavende personer, som opfattes som støtter af Putin og dermed af invasionen af Ukraine. Sanktionerne er også rettet mod regimet i Hviderusland.