USA tager kontrol med iranske medier som led i sanktioner

USA's regering har taget kontrol med flere hjemmesider med forbindelse til Iran.

Deriblandt to statskontrollerede iranske mediers hjemmesider, Press TV og al-Alam.

Det fremgår af meddelelser på siderne, hvor der står, at siden 'er blevet beslaglagt af USA's regering'.

Der er henvisninger til USA's love om sanktioner, og nederst figurerer de officielle segl fra USA's handelsministerium og forbundspolitiet FBI.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det amerikanske justitsministerium bekræfter natten til onsdag dansk tid, at det har taget kontrol over 36 hjemmesider. Ministeriet forklarer det med 'overtrædelser' af amerikanske sanktioner.

- I henhold til retskendelser beslaglagde USA i dag 33 hjemmesider, der bruges af den Iranske Islamiske Radio og TV-sammenslutning (IRTVU) og tre hjemmesider, som Kata'ib Hizballah (KH) står bag, som følge af brud på amerikanske sanktioner, skriver ministeriet i en meddelelse.

Adskillige af de 36 hjemmesider er siden kommet online igen med nye domænenavne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

KH er en stor irakisk militsgruppe, der støtter Iran. USA betegner officielt gruppen som en 'udenlandsk terrororganisation'.

Hverken KH eller IRTVU havde fået licens fra det amerikanske finansministerium, før de begyndte at anvende domænerne, oplyser justitsministeriet.

Inden meddelelsen fra ministeriet skrev Al-Alam på beskedtjenesten Telegram, at de amerikanske myndigheder havde lukket dens hjemmeside.

Også tv-kanalen al-Masirah, der tilhører houthi-bevægelsen i Yemen, har en tilsvarende meddelelse på sin hjemmeside om, at den er overtaget af USA.

En anden statslig tv-kanal i Iran, IRIB, der ejer tv-stationen al-Alam, rapporterer, at andre hjemmesider også er blevet overtaget af USA's myndigheder.

Blandt dem er en arabisksproget religiøs kanal og en palæstinensisk tv-kanal.

IRIB beskylder USA for at undertrykke ytringsfriheden og have slået sig sammen med Israel og Saudi-Arabien om at 'blokere modstandsbevægelsens medier, der afslører forbrydelser begået af USA's allierede i regionen'.

Det er ikke første gang, at USA tager kontrol med iranske domæner på nettet.

Det skete også i oktober sidste år, hvor i alt 92 hjemmesider, der blev brugt af den iranske revolutionsgarde, blev beslaglagt.

USA's justitsministerium begrundede det dengang med, at siderne spredte misinformation til USA og lande i Europa, Mellemøsten og Sydøstasien.