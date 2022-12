USA tiltaler netværk for at smugle militærteknologi for Rusland

USA har tirsdag rejst tiltale mod fem russiske statsborgere og to amerikanere.

Tiltalen lyder, at de var del af et militærteknologisk smuglernetværk, som handlede på vegne af Ruslands regering. Også organiseret hvidvask er en del af tiltalen.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium.

Blandt de tiltalte er en person, som mistænkes for at være sikkerhedsofficer i den russiske sikkerhedstjeneste FSB.

Det formodes, at efterretningsgrupper og militære organer i Rusland er involveret i sagen. Der arbejdes med i alt 16 anklagepunkter.

Justitsministeriet i USA mener, at de tiltalte forsøgte at anskaffe sig teknologier fra amerikanske virksomheder til brug for Ruslands forsvarssektor.

De tiltalte skal have erhvervet sig og eksporteret meget følsomme og beskyttede elektroniske komponenter.

Det handler ifølge tiltalen blandt andet om komponenter, der kan anvendes i atomvåben, hypersoniske våben, kvantecomputere og andre militære teknologier.

Ifølge tiltalen har netværket også smuglet ammunition til snigskytterifler. Det er i strid med sanktioner indført tidligere i år.

Blandt de tiltalte er tre personer fra Moskva - en 44-årig mand, en 57-årig mand og en 41-årig kvinde. Også en 52-årig mand og en 48-årig mand, som begge er fra Sankt Petersborg, er tiltalt.

Derudover er en 35-årig amerikansk mand fra New Hampshire samt en 41-årig mand fra New Jersey tiltalt.

Fire af de tiltalte er på fri fod. Tre er blevet anholdt. Den formodede FSB-officer - den 48-årige mand fra Sankt Petersborg - blev anholdt i Estland den 6. december.

Han har ifølge USA sendt eller fysisk smuglet genstande af amerikansk oprindelse fra Estland til Rusland.

Det handler angiveligt om elektronik, der kan bruges både civilt og militært, taktisk ammunition og andre genstande underlagt eksportkontrol.

De tiltalte skal have forbindelse til de to selskaber Serniya Engineering og Sertal LLC. Det er to selskaber med base i Moskva. Selskaberne styres ifølge tiltalen af russiske efterretningstjenester.

USA og allierede lande har indført en række sanktioner mod Rusland siden invasionen af Ukraine 24. februar i år.