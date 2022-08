USA trodser Nordkorea

Midt i fornyede spændinger med Nordkorea har Sydkorea og USA mandag indledt en række fælles militærøvelser.

Det oplyser embedsmænd i den sydkoreanske hovedstad, Seoul.

De allierede forbereder sig på at skærpe beredskabet over for potentielle våbentest fra Nordkorea.

Sommerøvelserne, der i år har fået navnet Ulchi Freedom Shield, er planlagt til at slutte 1. september.

Øvelserne kommer i kølvandet på, at Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, der tiltrådte i maj, har lovet at 'normalisere' de fælles øvelser og øge forsvaret mod nord.

De seneste år er de fælles øvelser mellem Sydkorea og USA blevet nedskaleret som følge af coronapandemien og fordi, at Yoons forgænger forsøgte at genstarte en dialog med Nordkorea, som har kaldt øvelserne for indøvelse af en invasion.

Nordkorea har gennemført missiltest i et hidtil uset tempo i år og kan til enhver tid være klar til at gennemføre sin syvende atomprøve, oplyser de sydkoreanske embedsmænd.

Præsident Yoon Suk-yeol har sagt, at hans regering er villig til at yde økonomisk hjælp, hvis Nordkorea tager skridt mod en atomnedrustning. Nordkorea har dog afvist hans tilbud og åbent kritiseret ham.

Ifølge det sydkoreanske forsvarsministerium vil Sydkorea og USA gennemføre 11 felttræningsprogrammer denne sommer. Et af programmerne vil blive afholdt på brigadeniveau og involverer tusindvis af soldater.

For bedre at kunne håndtere den voksende missiltrussel fra Nordkorea mod Seoul vil Sydkorea forbedre sin evne til at opsnappe missiler, oplyser ministeriet.

USA, Sydkorea og Japan deltog for nylig i en forsvarsøvelse mod ballistiske missiler ud for Hawaiis kyst.

Det var de første øvelser af den slags siden 2017, hvor forholdet mellem Sydkorea og Japan nåede det værste lavpunkt i årevis.