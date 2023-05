USA udelukker Kosovo fra stor militærøvelse efter optøjer

USA udelukker Kosovo fra en militærøvelse efter sammenstød med serbere.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er den første amerikanske sanktion som reaktion på de seneste dages uroligheder i landet.

Uroen stammer fra utilfredshed blandt etniske serbere i det nordlige Kosovo med, at der efter lokalvalg indsættes etnisk albanske borgmestre i nogle byer.

Serbernes utilfredshed bunder i et lokalvalg i april i det nordlige Kosovo, som de boykottede.

Det betød, at etniske albanere sikrede sig valgsejren og dermed en række borgmesterposter på trods af en valgdeltagelse på sølle 3,5 procent.

I sidste uge indsatte Kosovos premierminister, Albin Kurti, officielt de albanske borgmestre.

Byerne i det nordlige Kosovo er hovedsageligt beboet af etniske serbere, mens den øvrige del er beboet af etniske albanere.

Flere vestlige lande, som traditionelt har støttet Kosovo, har opfordret til en deeskalering i konflikten, hvor 30 Nato-soldater blev meldt såret mandag.

Jeffrey Hovenier, der er USA's ambassadør i Kosovos hovedstad, Pristina, siger, at Kosovo bliver udelukket fra øvelsen Defender 23, der løber fra april til juni og har mere end 20 deltagende lande.

- For Kosovo er den her øvelse slut, siger Hovenier i en kommentar til lokale medier i Pristina.

USA ledte en Nato-operation, der i 1999 tvang serbiske styrker ud af Kosovo.

Ambassadøren har yderligere truet mod at tage hidtil usete skridt mod at kappe den diplomatiske støtte og stoppe med internationalt at advokere for det lille territorium på Balkan, hvis selvstændighed blandt andet Rusland, Kina og andre europæiske lande er imod.