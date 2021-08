USA udfører droneangreb mod Islamisk Stat i Afghanistan

Amerikansk militær har udført et droneangreb mod Islamisk Stat (IS) i det østlige Afghanistan.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til lørdag dansk tid.

Ifølge Pentagon var angrebet rettet mod en 'planlægger' tilhørende gruppen Islamisk Stat Khorasan.

- De indledende meldinger går på, at vi dræbte målet. Vi har ikke hørt om civile tab, oplyser kaptajn Bill Urban fra det amerikanske militær i en erklæring.

Droneangrebet fandt sted i Nangarhar-provinsen i den østlige del af landet mod grænsen til Pakistan.

Kort tid efter meldingen om droneangrebet opfordrer USA borgere til at forlade indgangene til lufthavnen i Kabul 'øjeblikkeligt'.

- Amerikanske statsborgere, der lige nu befinder sig ved Abbey-indgangen, den østlige indgang, den nordlige indgang eller den nye indgang tilhørende indenrigsministeriet, bør straks forlade området, oplyser USA's ambassade i Kabul i en advarsel tidligt lørdag morgen lokal tid.

- På grund af sikkerhedstrusler mod lufthavnen i Kabul opfordrer vi fortsat amerikanske statsborgere til at undgå at rejse til lufthavnen og undgå lufthavnens indgange, oplyser ambassaden videre ifølge nyhedsbureauet AFP.

Allerede torsdag aften dansk tid fortalte USA's præsident, Joe Biden, at han overvejede at beordre luftangreb mod Islamisk Stat efter et selvmordsangreb ved lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul, tidligere torsdag.

Mindst 13 amerikanske soldater og 72 afghanere blev dræbt i angrebet, som den militante gruppe Islamisk Stat Khorasan efterfølgende tog skylden for.

En unavngiven embedsmand med kendskab til det amerikanske droneangreb fortæller til CNN, at Biden godkendte angrebet mod planlæggeren fra Islamisk Stat Khorasan.

I en erklæring fredag udtalte talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki, at Biden og vicepræsident Kamala Harris var blevet advaret om, at 'endnu et terrorangreb i Kabul er sandsynligt'.