USA udsteder sikkerhedsalarm: Rejs ikke til lufthavnen i Kabul

Den amerikanske ambassade i Afghanistan har udstedt en sikkerhedsalarm til amerikanske statsborgere mod at rejse til lufthavnen i Kabul.

Det skriver nyhedsmediet BBC.

På ambassadens hjemmeside advarer de mod 'en potentiel sikkerhedsrisiko udenfor lufthavnens porte'.

'Vi råder amerikanske statsborgere til at undgå at rejse til lufthavnen på det her tidspunkt, medmindre man modtager individuelle instruktioner fra en officiel amerikansk regeringsrepræsentant om at tage derud,' skriver den amerikanske ambassade på sin hjemmeside.

Amerikanske soldater har forsøgt at sikre lufthavnen i Kabul. Foto: Ritzau Scanpix

Den amerikanske ambassade opfordrer desuden alle amerikanske statsborgere, der befinder sig i Afghanistan, til at udfylde en anmodning om evakueringshjælp hurtigst muligt.

De skriver desuden, at man ikke skal kontakte den amerikanske ambassade i Kabul for detaljer eller opdateringer om fly.

Vidner beretter om, der stadig er kaos i lufthavnen i Kabul. Taliban siger, at de ikke er ansvarlige for situationen, og de bebrejder vesten for ikke at have bedre evakueringplaner.



Tusindvis af mennesker forsøger at komme til lufthavnen i Kabul i håbet om at komme ud af Afghanistan. Foto: Wakil Kohsar/AFP