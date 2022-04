USA undersøger angreb i Kiev

USA undersøger de angreb, der er fundet sted i Kiev torsdag aften, siger John Kirby, der er talsmand for Pentagon.

– Vi forsøger stadig at analysere det og finder ud af, hvad der skete, hvad der blev ramt, og med hvilken form for våben, siger han til CNN ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ukrainske myndigheder har sagt, at det er russiske missiler, der har ramt Kiev.

Dette sker mens FN's generalsekretær, António Guterres, er på besøg i byen.

Det fortalte præsident Volodimir Zelenskiji en videotale torsdag aften.

Journalister fra nyhedsbureauerne Reuters og AFP har desuden hørt høje brag og set røg og flammer fra stedet, hvor missilerne skal have ramt.

Zelenskij ses her sammen med Guterres på et pressemøde torsdag. Foto: Sergei Supinsky/Ritzau Scanpix

Guterres er i Kiev for at drøfte krigen med blandt andre præsident Zelenskij. Tirsdag var han i Moskva, hvor han mødtes med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Guterres siger til BBC, at han blev chokeret over eksplosionerne.

Kievs borgmester, Vitalij Klytjko, oplyser, at der har været to eksplosioner i Kiev som følge af et russisk angreb.

Reuters skriver, at ukrainske embedsmænd oplyser, at mindst ti personer blev såret i angrebet.

Der er også meldinger om et dødsfald, skriver AFP.

Ifølge AFP er torsdagens angreb det første bombardement af Kiev siden midten af april.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har mandag lanceret podcasten 'Dårligt nyt fra Østfronten'. En miniserie på tre afsnit. Andet afsnit er ude nu. Lyt med herunder eller i din podcast-app.

Dårligt nyt fra Østfronten: Kugleregn [2:3]