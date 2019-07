USA vil have danske soldater til Syrien

USA vil have soldater fra Danmark og andre lande til at afløse amerikanske soldater i det nordøstlige Syrien. Det skriver Politiken.

Hverken Udenrigs- eller Forsvarsministeriet ønsker at kommentere sagen over for avisen, men ifølge Politikens oplysninger blev det drøftet på et møde i Udenrigspolitisk Nævn i sidste uge.

Politiken erfarer fra en række kilder tæt på processen, at USA blandt andet vil have danske specialstyrker fra Jægerkorpset og Frømandskorpset til området.

De danske specialstyrker har igennem nogen tid arbejdet med planlægningen.

I det kurdiskkontrollerede område skal danskerne ifølge Politiken være med til at rådgive og træne lokale kurdiske soldater fra YPG-militsen.

Kurderne står både over for resterne af Islamisk Stat og det russiskstøttede syriske Assad-regime, der er ved at have generobret kontrollen med det meste af det øvrige Syrien.

Samtidig truer den danske Nato-alliancepartner Tyrkiet med at gribe militært ind mod YPG-militsen, som Tyrkiet anser for at være nære allierede med Tyrkiets kurdiske hovedfjende, PKK.

Derfor vil et dansk samarbejde med YPG ikke høste bifald hos Tyrkiets præsident Erdogan, skriver Politiken.

Omvendt vil det med al sandsynlighed ikke falde i god jord i Washington, hvis Danmark afviser det amerikanske ønske.