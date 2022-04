USA vil støtte Ukraine militært med 142 milliarder kroner

USA's præsident, Joe Biden, beder Kongressen om yderligere 33 milliarder dollar til at støtte Ukraine. Det svarer til cirka 234 milliarder kroner.

Heraf skal 20 milliarder dollar - cirka 142 milliarder kroner - gå direkte til våben, ammunition og øvrig militær hjælp til ukrainerne.

60 milliarder kroner skal gå til at støtte den ukrainske regering økonomisk under krigen.

Det siger den amerikanske præsident torsdag. Han siger, at USA skal gøre sin del for at hjælpe Ukraine.

- Prisen for denne kamp - det er ikke billigt - men at give efter for aggressioner vil være endnu dyrere, siger han.

Biden ønsker også, at det skal være muligt at beslaglægge flere penge og aktiver fra russiske oligarker og bruge midlerne til at betale for krigsindsatsen. Samme lovgivning forsøger Canada at få i stand.

USA og dets allierede i Europa har allerede indefrosset aktiver til en værdi af 212 milliarder kroner fra rige russere med tilknytning til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Det omfatter yachter, helikoptere, ejendomme og kunst ifølge Biden-administrationen. Hvis de penge kan kanaliseres tilbage til Ukraine, vil det kunne bidrage markant til genopbygningen af landet.

Verdensbanken vurderede 21. april, at Ukraine under krigen har fået ødelagt bygninger og infrastruktur for omkring 412 milliarder kroner. Det beløb vil stige, i takt med at krigen fortsætter, lød det.

Den amerikanske præsident siger, at USA i forvejen har hjulpet Ukraine betydeligt rent militært. Men det betyder ikke, at USA er direkte involveret i krigen, understreger han.

- Vi angriber ikke Rusland. Vi hjælper Ukraine med at forsvare sig selv mod russiske aggressioner, siger han.

Rusland har tidligere sagt, at forsvarsalliancen Nato reelt set er indblandet i krigen, fordi så mange Nato-lande, herunder USA og Danmark, hjælper Ukraine med våben.

USA og mange andre vestlige lande har siden krigens begyndelse 24. februar støttet Ukraine. Det er sket både økonomisk, med sanktioner mod Rusland og militært med våben.

USA alene har hidtil støttet Ukraine militært med mere end 21 milliarder kroner.