USA: Wagner-gruppen vil smugle våben

Putins kok er i færd med at finde på alternative måder at anskaffe sig flere våben på

Lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigosjin, er ikke bange for at kaste anklager i hovedet på forsvarsminister Sergei Shoigu.

En af anklagerne har tidligere været, at Ruslands forsvarsministerium har tilbageholdt kritisk ammunition fra Wagner-gruppen, og den driftige paramilitærleder ser nu på alternative løsninger.

Ifølge USA's udenrigsministerium kigger han nemlig på at anskaffe sig militært udstyr, som skal smugles igennem det afrikanske land Mali og til Ukraine, skriver Reuters.

Wagner-gruppen er i forvejen aktiv i det vestafrikanske land, der var udsat for et statskup i 2021.

Falsk papirarbejde

Talspersonen for USA's udenrigsministerium, Matthew Miller, fortæller, at Wagner-gruppen er villige til at bruge falsk dokumentation til at få fragtet det militære udstyr gennem Mali og til Ukraine.

- Der er indikationer på, at Wagner har forsøgt at købe militære systemer fra udenlandske leverandører og fragte disse våben gennem Mali som tredjepart, siger han.

Han understreger dog, at det endnu ikke tyder på, at våbnene er endt i hænderne på soldaterne.

- Vi har endnu ikke set indikationer på, at disse køb skulle være afsluttet eller udført, men vi holder nøje øje med situationen.

Indtog Bakhmut

Det er blot få dage siden, at Jevgenij Prigosjin i en video kunne erklære, at Wagner-gruppen har erobret den efterhånden velkendte ukrainske by Bakhmut, der på dansk er kendt som 'Kødhakkeren', på grund af de mange menneskeliv, der er blevet tabt i slaget.

Lederen af Wagner-gruppen hævder, at hans lejesoldater har fuld kontrol med Bakhmut i det østlige Ukraine Se Wagner-bossen fortælle, at gruppen har kontrol over Bakhmut

Siden har Ukraine nægtet at have tabt byen, og ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen vil kampene om byen fortsætte - uanset hvad.

- Man skal passe på med at fokusere for meget på bycentrum. Kampene fortsætter rundt omkring byen, så uanset hvem der har kontrollen over hvilke bygninger, siger det ikke specielt meget om, hvor hele slaget om Bakhmut er henne, sagde han tidligere til Ekstra Bladet.