USA's finansminister: Global økonomi er stærkere end frygtet

Det ser bedre ud end frygtet i den globale økonomi. Og det, til trods for at økonomien har været under pres dels som følge af et par år med coronapandemien samt Ruslands krig i Ukraine.

Det konstaterer USA's finansminister, Janet Yellen, forud for et møde med G20-landenes finansministre torsdag i Bengaluru i Indien.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Yellen er verdensøkonomien på nuværende tidspunkt 'et bedre sted, end mange forventede for få måneder siden'.

- I efteråret var vi bekymrede over en markant økonomisk opbremsning på tværs af verden. Udfordringerne, vi står overfor, er reelle, og fremtiden er altid usikker, men udsigterne er forbedret, lyder det fra finansministeren.

G20 udgøres af finansministre og centralbankchefer fra 19 af verdens væsentligste økonomier samt EU.

De mødes torsdag i Indien for at diskutere den aktuelle økonomiske situation.