USA's nye krigsfly kan bære atomvåben verden over

Fly- og våbenproducenten Northrop Grumman Corp har fredag løftet sløret for dets nye B-21 bombefly.

Flyet er det første i en ny flåde af langtrækkende angrebsfly til det amerikanske luftvåben.

B-21 blev præsenteret ved en dramatisk ceremoni på flyfabrikken Plant 42 i Palmdale i delstaten Californien fredag eftermiddag lokal tid.

Det nye kampfly kan bære både konventionelle våben og atomvåben verden over.

Flytypen koster omkring 750 millioner dollar - svarende til omkring 5,3 milliarder kroner. Det amerikanske luftvåben har planer om at købe mindst 100 fly.

B-21 skal erstatte flytyperne B-1 og B-2, som det amerikanske luftvåben bruger nu.

Det nye krigsfly har et mere holdbart overflademateriale, der gør det sværere at se på en radar.

Materialet vil også kræve mindre vedligehold og holde driftsomkostningerne nede, fortæller Doug Young, der er sektorvicedirektør hos Northrop Group Aeronautics Systems.

Northrop Grumman kalder denne flytype for et sjettegenerationsfly, fordi det kan forbindes til andre luftfartøjer og let integrere andre våbentyper i dets system.

Ved præsentationen blev de første videoer og billedet af den nye flytype vist. Tidligere har kun grafiske fremstillinger været tilgængelige.

Seks B-21-fly er i produktion, og det første fly kan være på vingerne i midten af 2023.

Mere end 8000 ansatte hos Northrop Grumman, deres partnere og det amerikanske luftvåben arbejdet i øjeblikket med produktionen af flyene.

Northrop Grumman vandt udbuddet om at lave det amerikanske luftvåbens nye bombefly i 2015.

Mere end 400 leverandører i 40 delstater er med til at løse opgaven om at få de nye fly på vingerne.