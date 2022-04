USA's topgeneral advarer: Krigen i Ukraine truer verdensfreden

USA's øverste general, Mark Milley, er ikke fortrøstningsfuld, når det kommer til en mulig ende på krigen i Ukraine. Tværtimod er han sikker på, at krigen truer verdensfreden.

Krigen har allerede kostet tusindvis af menneskeliv og drevet en hel nation på flugt. På trods af russernes ihærdige forsøg på at overtage Ukraine, har de ukrainske styrker dog formået at spolere mange af russernes planer og haft heldet med at generobre flere områder.

Men det er ikke nok til at overbevise Milley om, at krigen i Ukraine snart vil være fortid, skriver The Guardian og CNN.

For med trusler fra Rusland og Kina, mener generalen, at vi ser ind i en fremtid, hvor konflikten ikke kun vil ramme Ukraine, men store dele af verden.

- Ruslands invasion af Ukraine kan komme til at underminere, ikke bare Europas fred og stabilitet, men den globale fred, som mine forældre og en generation af amerikanere kæmpede så hårdt for at forsvare, siger Mark Milley under en høring i Kongressen tirsdag.

Derfor mener han også, at krigen unægteligt vil komme til at tage flere år.

- Jeg tror, at NATO, USA, Ukraine og alle dets allierede og partnere mener, at Ukraine vil være involveret i dette (krigen, red.) i et godt stykke tid, udtaler Mark Milley.

Hertil tilføjer generalen, at han ser Rusland og Kina som potentielle trusler grundet deres militære kapacitet.

Begge lande har ifølge Milley en mission om at ændre den globale dagsorden i deres favør.

