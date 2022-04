Utilfreds Putin: Fyrer og fængsler militære topfolk

Invasionen af Ukraine er gået så galt, at flere højtstående militære ledere og chefer nu får fyresedler og fængslinger for indsatsen

Invasionen gik ikke som planlagt, og den russiske præsident, Vladimir Putin, er bestemt ikke tilfreds med sine ansattes indsats.

Store problemer med logistik, utrænede soldater og dårligt russisk artilleri har været en klods om troppernes ben, siden russerne trådte over den ukrainske grænse 24. februar.

Putin er så utilfreds med de militære præstationer, at han for nyligt har fyret flere højtstående ledere.

Det skriver Institute for the Study of War med baggrund i data fra den ukrainske efterretningstjeneste.

Admiral fængslet for dårlig indsats

Admiralen for det russiske flagskib Moskva, der blev sænket af to ukrainske missiler i Sortehavet, har leveret så dårlig en indsats, at han er blevet anholdt og fængslet sammen med stabschefen for flådeskibet.

Rusland hævdede selv, at flagskibet sank, fordi en brand på skibet fik deres egen ammunition til at eksplodere.

Flere militære chefer med ansvar for russiske landtropper er også blevet fyret på grund af deres præstationer.

Generalløjtnanterne for 1. kampvognshær og 6. armé har sammen med chefen for 22. armékops fået stukket en fyreseddel i hånden som tak for indsatsen.

Fortsætter under billedet ...

Det russiske flagskib Moskva sank i marts, efter det blev ramt at to ukrainske missiler. Pentagon har kaldt det 'et kæmpe slag for Rusland'. Foto Vasiliy BATANOV/AFP/Ritzau Scanpix

Erstattet af mindre erfarne

Ifølge Study of War er det ikke en fordel for det russiske militær, at der bliver delt fyresedler ud blandt de øverste ledere.

- Udskiftningen af russiske officerer vil næppe forbedre kampkapaciteten. De udskiftes sandsynligvis med mindre erfarne officerer, der er under intenst pres for at opnå de urimelig krav, der er sat af Kreml, står der i rapporten.

Læs også - Kom helt tæt på Putins uovervindelige missil