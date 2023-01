Våbenhvile er russisk win-win

Vladimir Putin vil hellige julen og ønsker derfor at indgå våbenhvile i 36 timer. Et smart træk der uanset udfald sætter russerne i et bedre lys end ukrainerne, lyder det fra ekspert

På slagmarken har det på det seneste gået ukrainernes vej, cementeret af weekendens angreb på den russisk-kontrollerede by Makijivka, hvor 89 russiske soldater mistede livet.

Derfor trækker Vladimir Putin nu et retorisk trumfkort ud af ærmet og påberåber at afholde våbenhvile i 36 timer, mens der skal fejres jul. Det oplyser Kreml ifølge Reuters. Et træk vi kender fra børnelegen fangeleg og kalder helle.

Det er på baggrund af et ønske fra Patriarken Kirill, at Putin kommer med ønsket om våbenhvile. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

- Det er et meget fornuftigt og snedigt træk fra russerne, siger Rusland-ekspert Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) til Ekstra Bladet.

- For det er et oplagt forsøg på at påvirke den globale forståelse til at tro, at det er russerne, der er en tilbageholdende magt, der vil nedlægge offensiv på grund af julen, der er hellig.

- Og uanset hvordan det falder ud, så vil russerne stå positivt tilbage, for hvis ukrainerne går med til det, så er det russerne, der har foreslået det, så kan alle være enige om, at det var en god idé, og hvis ukrainerne afviser det, så er det dem, der står tilbage som de aggressive i en hellig tid, siger han.

Volodymyr Zelenskyj har ikke særlig meget til overs for den russiske udmelding, den kan de godt pakke sammen. Foto: Volodymyr Tarasov/Getty Images

Der gik heller ikke lang tid, før der kom et ukrainske modsvar, der skød den russiske udtalelse ned med retorisk anti-skyts.

Igennem sin nærmeste rådgiver Mykhailo Podolyaks Twitter-profil svarer Volodymyr Zelenskyj tilbage, at en eventuel våbenhvile vil kræve én ting. At Rusland skrubber ud af landet.

'Russiske styrker skal forlade de besatte områder, og kun dér kan der blive indgået en aftale om 'midlertidig våbenhvile'. Hold hykleriet for jer selv'.

Det er ikke første gang, at der har været intentioner om våbenhvile i krigen mellem Rusland og Ukraine. Det har siden vist sig at blive misbrugt af enten den ene eller den anden til at foretage militære handlinger.

- De våbenhviler, der har været tidligere, har ikke holdt. Den seneste var dog helt tilbage i foråret. Og vi skal nok heller ikke tro, at den holder denne gang. Om ikke andet fordi ukrainerne nok føler, at de er nødt til bruge noget momentum, som de har nu, siger Flemming Splidsboel.