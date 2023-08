Vækker opsigt: Sammenligner droneangreb med 9/11

Den seneste uge har der været flere meldinger om droneangreb i Moskva.

Blandt andet var to droner natten til søndag involveret i et angreb i den vestlige del af Moskva, og det fik talsperson i det russiske udenrigsministerium Maria Zakharova til at lave en opsigtsvækkende sammenligning, da hun for nylig medvirkede i et interview på tv.

Det skriver både det russiske uafhængige medie Meduza og det russiske statsmedie Tass.

'De samme metoder'

'Lad os se på et andet eksempel: 9/11-angrebene på Twin Towers. Det forårsagede et enormt antal dræbte, men metoderne var de samme,' udtalte hun og fortsatte:

'Moscow City District (hvor søndagens angreb fandt sted, red.) er et civilt sted, som ikke bare huser kontorer, men også boliger såvel som administrative bygninger, som ikke har noget med militæret at gøre. Det er det selvsamme billede, vi ser gentaget.'

Men i Kreml er man ikke helt begejstrede for talspersonens sammenligning, skriver Meduza.

Ifølge mediet har Kreml-talsmand Dmitry Peskov således været ude og sige, at man 'ikke ser nogen analogi mellem ukrainske droneangreb mod Moskva og 9/11'.

Maria Zakharova. Foto: Yegor Aleyev/Ritzau Scanpix

Kontorbygning ramt

Også natten til tirsdag var der meldinger om, at en militærdrone havde ramt en skyskraber i Moskva, som ifølge hovedstadens borgmester også blev ramt af droneangreb i weekenden.

Det medførte, at Vnukovo-lufthavnen i Moskva var midlertidigt lukket, fordi man ifølge russiske myndigheder havde opdaget flere droner i og omkring hovedstaden.

Borgmesteren i Moskva, Sergej Sobjanin, skrev i forbindelse med episoden, at man havde skudt 'adskillige droner' ned med antiluftskyts.

Der er ikke meldinger om tilskadekomne i forbindelse med angrebene.