Vækket af bomber: EB evakuerer

Tre bomber ude ved lufthavnen vækker os omkring klokken 5 om morgenen. Vi sov med bukserne på, så vi var hurtigt ude i hotellets reception for at finde ud af, at kælderen under hotellet er aflåst.

Ejeren var på arbejde indtil klokken otte, så vi hopper i de skudsikre veste og går mod et andet hotel fem minutter væk. Undervejs hører vi lidt skyderi – det lyder, som om det også kommer fra lufthavnen.

Min ven sender mig en artikel og spørger, om jeg har hørt, at der er krig i Ukraine. Det har jeg, fortæller jeg ham.

Til vores store overraskelse, har vi stadigvæk internet og mobilsignal. Rusland må have vurderet, at de ikke har brug for at lukke det ned, men det giver os mulighed for at få friske informationer.

Der er stille det meste af morgenen i Kramatorsk. Enkelte missiler og granater slår ned i udkanten fra tid til anden, men til gengæld flyver det om ørene på os med dårlige informationer.

Det eneste, vi ved med sikkerhed i løbet af morgentimerne, er, at Putin har besluttet sig for at angribe Ukraine.

Folk flokkes foran supermarkedet og hæveautomaterne i Kramatorsk, i Donetsk-regionen i det østlige Ukraine. Foto: Emil Filtenborg

Da det begynder at gå op for folk, flokkes de om hæveautomaterne, apotekerne og i supermarkederne. Personalet lukker kun et vist antal ind ad gangen for at undgå panik.

Vi møder en mand, som vi interviewede for et par dage siden. Der sagde han, at han ikke troede, det ville komme. Selvfølgelig ville det ikke det. I dag var han rådvild. Rød om øjnene. Knækket.

Vestpå

En af australierne, som vi har delt chauffør med, vil vestpå. Heller før end siden. Problemet er, at hvis han kører, så mister vi vores chauffør. Det vrider armen om på os, så vi må tage med dem på den lange vej til Dnepr, en by i det centrale Ukraine omkring Dnepr-floden.

Langs vejen holder folk i hobetal ved benzinstationerne. Flere af stationerne er helt løbet tør for brændstof. Fra vores bil kan vi læse, hvordan der er luftkampe over Kyiv. Russerne indtager Kharkiv, imens vi er på vej ind til vores hotel, lader det til.

Vi prøver fra distancen at hjælpe venner og bekendte med at komme ud af Kyiv, imens vi vænner os til tanken om, at vi nu er hjemløse. Og at der er krig i Europa nu. Ikke en lille en, men en voldsom en med fronter, tanks, kampfly og krydsermissiler.