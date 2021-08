Vandalisme eller beskyttelse: Billeder af kvinder fjernes

Da Taliban havde kontrol over Afghanistan fra 1996-2001, måtte ingen kvinder arbejde eller gå i skole. Nu holder hele verden vejret for at se, om Taliban har ændret sig, som de siger, de har.

De første tegn tegner dog ikke særlig godt.

I går kunne man læse, at kvindelige journalister på Afghanistans TV-station Tolo var blevet udskiftet med mænd fra Taliban. Kvinderne på TV-stationen havde også fået at vide, at de ikke var velkomne tilbage på arbejde. Det til trods for at Taliban havde lovet bedre forhold for kvinder.

Nu ses yderlige billeder fra hovedstaden Kabul, hvor ansigterne på kvindelige modeller på skønhedssaloner bliver dækket over med spraymaling, så man ikke kan genkende dem.

Taliban har fortalt, at de vil vise gennem deres handlinger, at de har ændret sig. Foto: Ritzau Scanpix

Det vides ikke endnu, om det er vandalisme fra Taliban og deres støtter, eller om butiksejerne selv har gjort det for at beskytte de kvinder, der har stået model.

Taliban udtalte i deres første interview, siden de tog kontrollen i landet, at de ville give kvinder lov til at gå i skole - herunder på universitetet, hvilket kom som en overraskelse. De sagde dog samtidigt, at kvinder skulle bære hijab, men at burka ikke var nødvendigt.