Vanvittig atomtrussel i bedste sendetid: - Tomme tønder buldrer mest

Rusland bør smide atombomber i Europa, hvis Nato blander sig i Ukraine.

Derudover bør Putin overveje at invadere Nato-landene Polen og/eller Litauen for at danne en korridor til den russiske by, Kaliningrad, der ligger afskåret fra Rusland ud mod Østersøen.

Det er blot nogle af de skræmmende scenarier, som tidligere på ugen blev diskuteret i et af Ruslands mest populære politiske debatprogrammer.

Intet tilbage

Et klip fra russisk stats–tv viser således den kendte russiske kommentator Sergej Mikhejev tale om, hvad der kan ske, hvis Nato blander sig i Ruslands invasion af Ukraine: Det vil afføde en atomkrig.

– Modige polakker. I løbet af 30 minutter er der ikke mere af Warszawa (Polens hovedstad, red.) tilbage, siger han blandt andet.

Mikhejev truer også Tyskland og de baltiske lande og siger, at Rusland bør invadere Polen og/eller Litauen.

- Jeg ved, at der er alvorlige problemer i Kaliningrad ved grænsen. Måske er det relevant at etablere en korridor til Kaliningrad, lyder det spørgende fra kommentatoren.

Klippet er flittigt delt på eksempelvis Twitter. Blandt andet af Weekendavisens Ruslands- og Ukraine-korrespondent, Andrey Kazankov.

Ekspert: Ro på

Men selvom atomdebatten kan skabe nervøse sammentrækninger i Vesten, er der langt fra ord til handling for præsident Vladimir Putin.

Sådan lyder vurderingen fra lektor på Forsvarsakademiet og ekspert i international politik Peter Viggo Jakobsen:

'Det går jo ikke så godt (for Rusland, red.) på slagmarken. Men husk, at tomme tønder buldrer mest – sådan er det også med danske kommentatorer', indleder han i et mailsvar til Ekstra Bladet.

'Jeg hæfter mig i stedet ved den autoritative udtalelse fra den russiske regeringstalsmand, der sagde i går, at Rusland kun bruger atomvåben, hvis deres eksistens står på spil. Det er ikke just tilfældet i Ukraine', lyder det videre.

Peter Viggo Jakobsen henviser til, at talsmanden for den russiske ledelse, Dmitrij Peskov, tirsdag i et interview med CNN udtalte, at Rusland netop kun vil anvende atomvåben, hvis landet er truet på sin eksistens.

Putin har tidligere under Ukraine-krigen øget beredskabet hos landets 'afskrækkelsesstyrker'. Det dækker blandt andet over atomvåben.