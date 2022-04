Vanvittig plan: Oversvømmede landsby for at stoppe russerne

Alle midler bliver taget i brug for at stoppe russerne fremmarch i Ukraine.

Men i den lille landsby Demydiv syd for Tjernobyl og nord for Kiev gik man i krigens indledning skridtet videre. Her valgte man nemlig at åbne for en dæmning, og dermed oversvømme landsbyen.

På den måde kunne man holde russerne væk.

Fuld forståelse

Demydiv ligger ud til floden Dnipro, hvilket gav ukrainske tropper ideen til at lade floden agerer som bolværk mod russisk indtrængen i byen, beretter New York Times.

Trods oversvømmede huse, haver og veje er der ingen sure miner fra landsbyen indbyggere.

- Alle forstår det, og ingen fortryder det, siger Antonina Kostuchenko til det amerikanske medie, som har besøgt landsbyen.

Billeder fra Demydiv er også blevet delt flittigt på sociale medier. Blandt andre af Ukraines vice-præsident, Mykhailo Fedorov, der oplyser, at oversvømmelse også har haft betydning for forsvaret af hovedstaden, Kiev.

'Mine landsmænd har oversvømmet landsbyen Dimydiv og markerne omkring den. Det har skabt et sumpe-område, som gav den ukrainske hær tid til at forberede forsvaret af Kiev. Normale borgere, der handler som helte. Ingen angre, kun viljen til at vinde. Mod er i vores DNA', skriver han på Twitter.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Ikke første gang

Oversvømmelsen af Dimydiv gav ifølge New York Times pote. Hele seks gange forsøgte russiske styrker at krydse floden uden held.

Det er heller ikke første gang, at den ukrainske hær benytter sig at lignende taktik. Norske VG melder således, at man har ødelagt mindst 300 broer i landet.

i landsbyen er man efterfølgende blevet ramt af russisk artilleri, hvilket yderligere har ødelagt dæmningen og besværliggjort oprydningsarbejdet i byen.

Det forventes at tage uger, før vandet igen er ledt ud af Dimydiv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To af Ekstra Bladets reportere blev i i slutningen af februar beskudt i Ukraine. Hør alle tre afsnit af deres vilde historie i podcasten 'Dårligt nyt fra Østfronten' herunder eller i din podcast-app