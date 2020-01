Vanvittige billeder: Himlen er blodrød over Australien

De voldsomme brande i Australien har sat tunge præg på himlen over landet

I Australien hærger voldsomme naturbrande, som har fatale konsekvenser for både dyr og mennesker.

Nu florerer billeder af himlen i området omkring Mallacoota ved Victoria, hvor himlen er blevet blodrød som resultat af de voldsomme brande, kaldet bushbrande.

Det beretter blandt andre New York Times.

Området ligger mellem Sydney og Melbourne og er normalt feriedestination, men i disse dage flygter indbyggerne.

Australierne evakuerer gerne via båd for at slippe væk fra brandene. Foto: INSTAGRAM @IDASHOPE4STROKE/Ritzau Scanpix

Foto: Jonty Smith/Ritzau Scanpix

Normalt er den australske sommer varm og tør, men med klimaforandringerne er det blevet mere ekstremt og har øget risikoen for brand.

Blandt andet blev der i december sat rekord for højeste temperatur målt i landets historie, da der blev målt 41,9 grader celsius, kunne The Guardian berette.

Den australske premierminister, Scott Morrison, har dog landets økonomi som højeste prioritet.

Han sagde i sin nytårstale, at det australske folk nok skal klare sig igennem naturkatastrofen.

- Vi har stået over for katastrofer som disse før, og vi skal nok komme helskindede ud på den anden side, sagde han blandt andet ifølge New York Times.

Den australske sommer har stadig flere måneder til gode, alt imens rekordhøje temperaturer, tørke og stærke vinde udgør en ødelæggende cocktail.

Og det har da også været til at føle på blandt landets indbyggere. Tusindvis af mennesker har måttet evakueres, mens millioner af dyr er døde.

