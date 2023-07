Vanvittige fund i Wagner-bossens palæ

Den russiske avis Izvestiya deler nu billeder, der efter sigende skulle være taget under ransagningen af Jevgenij Prigozjins palæ

Der gik ikke mange dage før, den højtråbende Wagner-boss fik hjemve og måtte på en tur hjem, efter at have indledt sit kortlivede mytteri den 24. juli.

Og ser man på nogle af de genstande, som blev beslaglagt i Prigozjins palæ, under de højdramatiske timer hvor Wagner-gruppen marcherede mod Rusland, forstår man godt, hvorfor Prigozjin har haft så travlt med at komme hjem til Sankt Petersborg.

For hvor de fleste hjem måske højst kan prale af et nysamlet Ikea-køkken eller en splinterny fladskærm, byder Wagner-bossens hjem på en helt anden verden bestående af guldbarrer, falske parykker og et ocean af skydevåben, hvis man skal tro den russiske avis Izvestiya.

Artiklen forsætter under billedederne...

Annonce:

Som taget direkte ud af en spionfilm

Palæet er dog ikke det eneste sted, der blev ransaget af de russiske myndigheder. Det blev Prigozjins kontor i Sankt Petersborg nemlig også.

Det skriver Dagbladet.

Her fandt man flere kulørte genstande, der blandt andet lød på flere våben, tusinder af dollars i kolde kontanter og falske pas. Det samme gjorde sig gældende hjemme i palæet, som kan ses på billederne nedenunder.

Artiklen forsætter under billedederne...

Ude godt, hjemme bedst

Wagner-bossen skulle efter sigende være landet i Rusland 4. juli. Her skulle en BMW med Prigozjin i, eskorteret af en Land Cruiser fyldt med sikkerhedspersonale, være kørt op til FSB-direktoratet i Sankt Petersborg, hvor Prigozjin blev spottet.

Under sit besøg hos efterretningstjenestens kontorer skulle Wagner-chefen have hentet flere af sine konfiskerede våben, blandt andet en pistol af mærket Glock, som han tidligere har modtaget i gave fra den russiske forsvarsminister, Sergej Shojgu.

Det kan dog måske virke lidt paradoksalt for nogle, da Shojgu har været boksepude for Wagner-chefens mange vredesudbrud over de sidste par måneder.

Ud over Glock-pistolen skulle Prigozjin yderligere også have hentet to rifler af mærket Saiga, en østrigsk Steyr Mannlicher-riffel, en halvautomatisk riffel og flere andre rifler og pistoler.