Vanvittigt fængslesdrama: 50 vagter taget som gidsler

Fanger i et fængsel i den ecuadorianske by Cuenca holder 50 fængselsvagter og 7 politibetjente som gidsler.

Det oplyser landets indenrigsminister, Juan Zapata, torsdag.

- Vi er bekymrede for vores ansattes sikkerhed, siger han på et pressemøde i Ecuadors hovedstad, Quito.

Massegidseltagningen finder sted, en dag efter at hundredvis af soldaterne og politibetjente gennemførte en operation, hvor de ledte efter våben, ammunition og eksplosiver i et af landets største fængsler i den sydlige by Latacunga.

Snai, der er det statslige organ med ansvar for fængsler, sagde tidligere torsdag, at gidseltagningen er en hævnaktion for den operation.

Men myndighederne har senere sagt, at gidseltagningen sker i protest mod flytningen af indsatte til andre fængsler.

Ecuadors fængsler har dannet rammerne om massakrer blandt rivaliserende bander med forbindelser til mexicanske og colombianske narkokarteller.

Massakrerne har kostet 430 indsatte livet siden 2021 og har ofte efterladt sig et spor af brændte og parterede lig.

Natten til torsdag gik to kraftige bilbomber desuden af i Quito.

Den ene bombe sprang uden for Snais hovedkontor og den anden ved en bygning, hvor Snai tidligere har haft hjemme.

Ingen er kommet til skade.

Borgmesteren i Quito, Pabel Munoz, siger, at der natten til torsdag også var tre eksplosioner med granater i byen.

Seks personer, herunder en colombiansk statsborger, blev anholdt ved en af eksplosionerne.

Alle anholdte har en blakket straffeattest med domme for afpresning, røveri og drab, siger borgmesteren.

Landet var indtil for få år siden et fredeligt sydamerikansk tilflugtssted mellem verdens største producenter af kokain, Colombia og Peru.

De senere år er volden dog steget i landet, og det er nu blevet et midtpunkt for smugling af narkotika.