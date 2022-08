Ifølge norsk ekspert forsøger Rusland at bortforklare, at Ukraine fik ram på deres flådebase på Krim-halvøen

Der har været mange meninger, om hvad der kunne have været skyld i de cirka 12 eksplosioner, som i tirsdags ramte et russisk flådebase på Krim-halvøen.

Men det norske Dagbladet har snakket med Oberstløjtnant ved Krigshøjskolen, Palle Ydstebø, og han er ikke tvivl.

Det var et planlagt angreb.

Sludder

Ukraine har ikke taget ansvaret for eksplosionerne i tirsdags, og Rusland hævder selv, at det var nogle ammunitionslagre, som eksploderede ved en menneskelig fejl.

Men ifølge Palle Ydstebø, er der ingen sandhed i det.

- Det er noget sludder. Rusland har tidligere bortforklaret en række andre ukrainske angreb på samme måde, men det er lidt for tilfældigt, at der er to eksplosioner på samme tid, siger Ydstebø til Dagbladet.

Røgskyer stiger op fra den russiske luftbase Saki nær byen Novofedorivka på Krim-halvøen. Foto: Stringer/Reuters

Langdistancevåben

Ydstebø mener, at ukrainske styrker kan have modtaget langtrækkende missiler, som de allerede for flere måneder siden havde bedt USA om at få.

En anden mulighed er, at ukrainske styrker har formået at beskadige russiske luftværnsvåben, så de har kunnet angribe med deres egne missiler.

- Rusland har jordbaseret luftforsvar, og Ukraine har måske været i stand til at slå det ud og derefter angribe med flådemissiler eller andre våben, siger oberstløjtnanten til Dagbladet.

Dnipro-floden

Ukrainske angreb længe har været rettet mod vigtige broer over floden Dnipro. Formålet for Ukraine har været at ødelægge infrastrukturen, så russiske styrker får problemer med at rykke frem.

Onsdag meddelte Ukraine så, at de havde ødelagt én af to broer, der løber over Dnipro-floden i den russisk-besatte sydlige del af Ukraine.

I en udtalelse til Reuters siger ukrainsk militær, at de har ramt Kakhovskyj-broen i et omfang så den ikke længere kan anvendes. Det er sket for at gøre det vanskeligere for Rusland at fragte personer og last til det besatte område.