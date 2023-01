Var leder i Wagner-gruppen: Nu søger han asyl i Norge

En tidligere leder fra den private russiske milits Wagner-gruppen har søgt asyl i Norge.

Det oplyser hans advokat søndag til flere norske medier.

Det tidligere Wagner-medlem, som nu er hoppet af til Norge, Andrej Medvedev, blev pågrebet af norsk militær natten til fredag i Pasvikdalen i grænseområdet mellem Rusland og Norge.

- Han har det efter forholdene godt, siger advokat Jens Bernhard Herstad til det norske Dagbladet.

Advokaten ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Det norske politis efterretningstjeneste, PST, er bekendt med sagen, oplyser tjenesten til det norske nyhedsbureau NTB.

- Vi følger sagen for at se, om det er noget, der er relevant for vores opgaver, siger PST's seniorrådgiver Martin Bernsen.

Fredag oplyste norsk politi, at en russisk person var blevet pågrebet, efter at han havde krydset grænsen fra Rusland og var rejst ind i Norge.

Annonce:

Manden havde opsøgt et privat hus i grænseområdet og bedt om hjælp, meddeler politiet.

Derpå blev han pågrebet af soldater fra det norske forsvar.

Ifølge den russiske menneskeretsorganisation gulagu.net har Andrej Medvedev siden 6. juli sidste år været ansat i Wagner-gruppen på en fire måneder lang kontrakt.

Da kontrakten udløb, forlod han gruppen og har siden været på flugt.

Manden har angiveligt taget kontakt til menneskeretsgruppen og bedt om hjælp til at komme væk fra Wagner-gruppen.

Han frygter repressalier og at blive dræbt af andre medlemmer af Wagner-gruppen. Det er angiveligt sket for personer, som har nægtet at kæmpe ved fronten i krigen i Ukraine.

Wagner-gruppens øverste leder er Jevgenij Prigozjin, som er tæt på Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Prigozjin er blandt andet opført på det amerikanske forbundspoliti FBI's liste over nogle af verdens mest eftersøgte personer.

Annonce:

FBI mener, at han havde en ledende rolle i den påståede russiske indblanding i præsidentvalget i USA i 2016.