Var Putins løgn starten på fuseren?

Putins tale var uden de store overskrifter, og ifølge ekspert Mette Skak er der en god grund til det. Præsidenten har ingen sejre at fejre for tiden

9. maj bliver kaldt 'sejrsdagen' i Rusland. Men der er ikke ret meget at fejre i øjeblikket for Vladimir Putin og resten af Kreml.

Og det ved præsidenten godt, og det kunne ses på talen på Den Røde Plads tirsdag, mener Rusland-ekspert og lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Mette Skak.

Hun fortæller, at det er sandsynligt, at forberedelsen til fuseren allerede startede for flere dagen siden.

- Droneangrebet på Kreml var med en vis sandsynlighed planlagt af Rusland selv for at give Putin en god grund til at holde en mere afdæmpet 9. maj. Og det bar talen tydeligt præg af.

- Der var ingen overraskelser. Helt som sagkundskabet havde forventet. Og det skyldes jo, at Kreml er på hælene, og der ikke er nogen sejre at fejre, siger Mette Skak.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Annonce:

Helt hen i skoven

Eksperten fortæller samtidig, at en af årsagerne til, at det virker oplagt, at Rusland selv har iscenesat dronenangrebet, skal findes i en helt banal detalje.

For ifølge Mette Skak befinder Vladimir Putin sig slet ikke i Kreml, men i bygningen Novo-Ogaryovo.

- Derfor ville det være helt hen i skoven, hvis det var et attentat rettet imod Putin. Han sidder jo slet ikke i Kreml, så der er noget fordækt over den officielle forklaring fra Rusland, siger Mette Skak.

Derimod ser hun det som et russisk forsøg på at legitimere og forklare over for den russiske befolkning, at de kører på lavt blus denne 9. maj.

- Sandheden er, at de ikke har noget af fejre. Rusland er i en blindgyde strategisk, økonomien er for nedadgående og folks opbakning til krigen er aller højst lunken.

- Så det var en ret lavmælt tale fra Putin, hvor han talte om de traditionelle russiske værdier og vesten som absolut onde, siger Mette Skak.

Annonce:

Hun fortæller desuden, at talen sidste år havde noget mere schwung. Og det skyldes, at Rusland for præcis et år siden havde et godt greb om den store by Mariupol.

Dengang havde ukrainske soldater forskanset sig i Azovstal-stålværket, mens der nærmest kun var civile tilbage. Så historien var en noget andet for Putin og co.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sejrsdagen'

Normalt er 9. maj en kæmpe begivenhed i Rusland, der fejres med en kæmpe parade og fremvisning af militært isenkram.

Selv om krigen raser i Ukraine, vil festlighederne alligevel finde sted i Moskva under et massivt sikkerhedsopbud. Men i seks andre regioner i Rusland er de blevet aflyst.

Og ifølge Andrei Kolesniko, der er Rusland-ekspert og 'senior fellow' hos Moskva-baserede Carnegie Endowment for International Peace, har det udviklet sig til den vigtigste dag på året for Vladimir Putin.

Annonce:

- For Putin er det med længder den vigtigste event på året. Putin bruger paraden til at underbygge sin legitimitet fra paraden, hvor han fremstiller sig selv som den direkte arvtager til Ruslands hær, der besejrede Nazi-Tyskland, siger han til The Guardian.

I 2022 talte Putin foran omkring 11.000 soldater, mens der var cirka 130 militære køretøjer til stede ved paraden. Det forventes, at det bliver en smule mere afdæmpet i år.

Freder Putin: Han er en helt